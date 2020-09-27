“داخلية الوفاق” تطلق تطبيقا يتيح إرسال البلاغات

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، خدمة تطبيق “الداخلية موبايل” بشكل رسمي ليكون متاحا على جميع أجهزة الهواتف الذكية.

ويقدم التطبيق خدماته للمواطنين والمتمثلة في إرسال البلاغات ليتسنى للوزارة متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما توجد خدمة لتقييم الخدمات الشرطية، وعرض أرقام هواتف الطوارئ، والاتصال والتبليغ عن الحالات والحوادث الطارئة.

كما يتيح التطبيق تقديم الخدمات الإلكترونية مثل مستندات الأحوال المدنية، وطلب موعد لإصدار جواز السفر، وإرسال التنبيهات التوعوية مثل تلك التي تخص انتشار الألغام وإغلاق الطرق وغيرها.

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