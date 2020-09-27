ليبيا الان

“داخلية الوفاق” تطلق تطبيقا يتيح إرسال البلاغات

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، خدمة تطبيق “الداخلية موبايل” بشكل رسمي ليكون متاحا على جميع أجهزة الهواتف الذكية.

ويقدم التطبيق خدماته للمواطنين والمتمثلة في إرسال البلاغات ليتسنى للوزارة متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما توجد خدمة لتقييم الخدمات الشرطية، وعرض أرقام هواتف الطوارئ، والاتصال والتبليغ عن الحالات والحوادث الطارئة.

كما يتيح التطبيق تقديم الخدمات الإلكترونية مثل مستندات الأحوال المدنية، وطلب موعد لإصدار جواز السفر، وإرسال التنبيهات التوعوية مثل تلك التي تخص انتشار الألغام وإغلاق الطرق وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تطبيقا …!!!
    والله ما تبوأ غير كفوف يطبقولكم بيهم وجوهكم –
    فقط مصاريف زائدة وسرقة امًوال الخزينة العامة – انتم سيارات النظام السابق جديدة سرقتوهم من الهناقر والموانئ والمعسكرات – وداسينهم في مزارع وقارجات – وتحت العشب …!!!
    وخذيتوا ميزانية العام الي فات لسيارات مستوردة – والشهر الي فات جايبين سيارات جديدة من ميزانية الدولة – وتوا تقولوا تطبيقات – ..؟!!!!
    لعنة الله عليكم – انتم المفروض تلعنوا انفسكم كل يوم – قدام المرايا نس ساعة توقف او توقفي قدام المرايا وتقول ” لعنة الله عليا ” الف مرة .

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