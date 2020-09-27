رئيس مجلس وزراء يلتقي برؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي

بنغازي 27 سبتمبر 2020 (وال)-عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المجلس المحلية لمناطق طوق بنغازي، وذلك لبحث شؤون أحيائهم.

هذا وقد حضر الاجتماع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، إلى جانب رؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي؛ متمثلين في كل من رئيس المجلس المحلي قنفودة سعد الطيرة، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، ورئيس المجلس المحلي قاريونس صالح بوعمود، ورئيس المجلس المحلي تجمع الشط عبدالسلام المسماري، ورئيس المجلس المحلي تيكا السنوسي المسماري، ورئيس المجلس المحلي بودريسة محمود البرشا.

كما ضم الاجتماع رئيس المجلس المحلي الحليس مراجع الصبيحي، ورئيس المجلس المحلي اللويفية صالح معتوق، ورئيس المجلس المحلي شعماش حسن الفرجاني، ورئيس المجلس المحلي قنفودة القبيلية رمزي المجريسي، ورئيس المجلس المحلي حي الرحبة طارق مصطفى، ورئيس المجلس المحلي بوصنيب إبراهيم البركي، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، إضافة إلى رئيس المجلس المحلي إبراهيم الفيل الواقع في مدخل شرق بنغازي منصور العريبي.

وناقش الاجتماع سيّر الأوضاع المعيشية في هذه المناطق، وأبرز المشاكل التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمية، وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة وغيرها من المشاريع.

وأكد السيد الرئيس عقده لسلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة؛ منح خلالها الإذن لانطلاق مشاريع البنى التحتية لهذه المناطق.

وثمّن السادة رؤساء المجالس المحلية دور الحكومة الليبية ورئيسها السيد عبد الله الثني، في تخصيص هذه المشروعات لهذه المناطق، مؤكدين ما تمثله من أهمية لصالح المواطن. (وال- بنغازي) ر ت

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