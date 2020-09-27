شركة الكهرباء تستهجن “التشهير بالفرجاني”

أصدرت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، بيانا بشأن اعتقال عضو مجلس إدارتها عبدالحكيم الفرجاني، الذي أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ضبطه لأنه مطلوب لمكتب النائب العام في قضايا فساد.

وقالت الشركة إنها فقدت الاتصال بالفرجاني خلال عمله الميداني، وأبلغت الجهات الضبطية الرسمية بذلك، إلا أنها تفاجأت بقيام إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية بنشر خبر ضبط الفرجاني وأرفقت صورته في المنشور.

واستهجنت الشركة نشر الخبر والصورة بموقع رسمي يتبع وزارة الداخلية، خاصة أن الفرجاني لم تصدر بحقه أية أحكام تثبت إدانته ليتم التشهير به بهذه الطريقة، وفق نص بيان الشركة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، ثقتها التامة بالأجهزة القضائية والضبطية بالدولة، وخضوع جميع الشخوص الطبيعية والاعتبارية لأحكام التشريعات والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين الإجرائية التي تنظم عمليات الضبط والإحضار والتحري، مع احترام القواعد القانونية العامة والتي من ضمنها القاعدة التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

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