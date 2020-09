العامة للكهرباء: ماقامت به داخلية الوفاق بحق ” الفرجاني” تشهير غير مبرر

أصدرت الشركة العامة للكهرباء، بيانًا مساء اليوم الأحد،

نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، حول إعلان وزارة داخلية

الوفاق غير المعتمدة ضبط عضو مجلس إدارتها عبدالحكيم الفرجاني.

وأوضحت الشركة فى بيانها، أنها فوجئت بقيام إحدى الجهات التابعة

لوزارة الداخلية وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر خبر مفاده:

ضبط عبدالحكيم الفرجاني والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة،

وأضاف البيان أن الشركة العامة للكهرباء إذ تؤكد خضوع الجميع لطائلة القانون، إلا أنها

تستهجن عملية نشر الخبر والصورة بموقع رسمي يتبع وزارة الداخلية، خاصة وأن عضو

مجلس إدارتها لم يصدر بحقه أية أحكام تثبت إدانته ليتم التشهير به بهذه الطريقة.

وأشارت الشركة إلى فقدان الاتصال بالفرجاني، مساء يوم السبت

الموافق 26 سبتمبر 2020، بعد قيامه بالإشراف رفقة زملائه أعضاء مجلس الإدارة على عملية

شحن الخط المغذي منطقة جنوب طرابلس الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاقغير المعتمدة،

قد أعلنت في وقت سابق اليوم تمكن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات

الأمنية من ضبط المدعو (ع.ف.أ) مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً

وعضو مجلس الإدارة حالياً، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة

.

