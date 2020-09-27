«دفاع الوفاق» تجدد عزمها تعزيز وتطوير التعاون مع تركيا

جددت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، تأكيد عزمها على تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء المفوض بوزارة الدفاع، صلاح الدين النمروش، صباح اليوم الأحد، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، والمحلق العسكري التركي المعتمد لدى الوزارة، العقيد قوخان تورغوت.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن اللقاء تناول سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع.

وأضافت أن النمروش ثمن خلال اللقاء «دور تركيا ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته .. كما أكد على عزم الوزارة الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك».

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