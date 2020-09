وليامز: المرتزقة سيغادرون ليبيا خلال 90 يوماً إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا

ستيفاني وليامز، أن البحث في مصير المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا أحد البنود

في حوار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالإضافة إلى البنود الأخرى المتعلقة بوقف

إطلاق النار وحل الميليشيات وإعادة تأهيل ودمج المسلحين في المؤسسات الأمنية.

ونوهت وليامز في حوار صحفي إلى أن الأطراف

الليبية المشاركة في المحادثات قد حددت أنه في حال تم الاتفاق على وقف إطلاق

النار، فإنه يجب أن تغادر هذه القوات والمرتزقة البلاد في غضون 90 يوما وتحت إشراف

الأمم المتحدة“.

وأضافت وليامز أنها تأمل أن تتقيد الدول الأعضاء

بالتزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر السلاح

في ليبيا“.

وأوضحت وليامز أن دول الجوار مثل مصر وتونس

والجزائر والمغرب وعدد من العواصم الأوروبية لديهم قناعة أن الحل في ليبيا سياسيا

وليس عسكريا.

وعبرت عن أملها في أن تسهم كل دور الجوار في دعم

جهود بعثة الأمم المتحدة والأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حلول توافقية شاملة

للمشكل الليبي”.

