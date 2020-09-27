بعيو يتهم دوغة بسرقة 35 مليون دينار ويتعهد بملاحقته

اتهم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، الإعلامي “سليمان دوغة” “الذي لم يسمه”، بسرقة 35 مليون دينار ميزانية قناة “الإخبارية” التي وصفها بعيو بـ”الوهمية”.

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وقال بعيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”يموت مرضى السرطان الفقراء لأن دولتهم تعجز عن علاجهم، ويُبدد عميل دولةٍ أجنبية 35 مليون دينار على قناةٍ وهمية، قسماً بالله سألاحقك مهما نبحت وتآمرت ليعود حق ليبيا”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن بعيو، كان قد سبق ووجه ذات الاتهام إلى دوغة خلال مقابلة تلفزيونية أجرها الأسبوع الماضي مع قناة ليبيا الوطنية.