مندوب سفارة السنغال يسجل المهاجرين غير الشرعيين من بلاده في “إيواء طرابلس”

قام مندوب سفارة جمهورية السنغال بطرابلس بعد ظهر اليوم الأحد، بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية السنغالية من نزلاء مركز ما يسمى” إيواء طرابلس طريق السكة” التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذين تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة.

وبحسب إيجاز صحفى، للمكتب الإعلامي للمركز، كان التسجيل من أجل استخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل عودتهم طواعية إلى بلادهم السنغال جوا عبر مطار إمعيتيقة الدولي ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وناشد المركز، المنظمات الدولية للإغاثة تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة لتوفير مراتب للنوم و مواد تنظيف وتعقيم وكذلك الكمامات لتفادي حدوث أي أمراض معدية بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين .