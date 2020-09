لمواجهة كورونا .. بني وليد ووادي زمزم تستقبلان شحنة أدوية ومعدات طبية متطورة

أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد هيثم،

عن إرسال شحنة أدوية ومعدات طبية ووحدات أكسجين متنقلة إلي مستشفى بني وليد ووادي زمزم

والقداحية، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا .

وأوضحت مصادر طبية محلية، أن مستشفى بني وليد استقلبت 2 سيارات

أسعاف من نوع تويوتا مجهزة طبياً بتكنولوجيا ألمانية متطورة إلى مستشفى بني وليد،

فضلا عن تجهيز حجرة عزل ثابتة ” كرفان”، مع تركيب حجرات عزل بالسابق بموقع

المستشفى .

أما فيما يخص وادي زمزم، فقد استقبلت أيضاً 2 سيارات أسعاف

خاصة ومجهزة طبياً بتكنولوجيا ألمانية متطورة، إضافة إلى تجهيز 6 حجرات عزل فردية متطورة،

وتركيب حجرة عزل ثابتة ” كرفان”.

