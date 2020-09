خلال لقاءه أكسن .. النمروش يجدد التأكيد على الاستمرار في التعاون العسكري مع تركيا

جددت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الأحد، تأكيد عزمها على الاستمرار فى التعاون مع تركيا في كافة المجالات ذات الاهتمام

المشترك .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”،

أن وزير الدفاع المفوض صلاح الدين النمروش، استقبل صباح اليوم، سفير تركيا لدى ليبيا،

سرحات أكسن، والمحلق العسكري التركي المعتمد لدى الوزارة، العقيد قوخان تورغوت،

مبينة أن اللقاء تناول سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات

الدفاع.

وأضافت الوزارة، أن النمروش ثمّن دور تركيا ووقوفها إلى

جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة في مواجهة الجيش .

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة قد وقعتا

مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، وتستغل تركيا هذه

الإتفاقية في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

