لودريان يتهم تركيا وروسيا بعرقلة العملية السياسية في ليبيا ويحدد 3 خطوات لحل الأزمة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد،

إن إعادة السلام إلى ليبيا يتضمن ثلاث خطوات، مبينا أن الخطوة الأولى تتطلب تحويل الهدنة

الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح لودريان، في مقابلة مع جريدة “لوباريزيان”

الفرنسية، أن الخطوة الثانية تتعلق باستئناف النشاط الاقتصادي الخاص بالنفط، ثالثا

بدء عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة .

واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تركيا وروسيا

بعرقلة العملية السياسية في ليبيا، محملًا إياهما مسؤولية ما أسماه بـ ” سورنة

الصراع”.

وأكد لودريان على تجانس الموقف الأوروبي حيال الأزمة المتفاقمة،

لا سيما موقف ألمانيا وإيطاليا الداعمين.. بحسب قوله.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية

الفرنسي جان إيف لودريان، كان قد أعلن مطلع الشهر الجاري في تصريحات إعلامية، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر، سيخصص

في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات

على أنقرة، مؤكدا أن هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لافتا إلى

أن الاتحاد ليس عاجزا على الإطلاق في فرض عقوبات على تركيا .

