مندوب سفارة غانا يستخرج وثائق مؤقتة لمهاجرى بلادة غير الشرعيين لتسهيل عودتهم

قام مندوب سفارة جمهورية غانا بطرابلس، بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الغانية من نزلاء ما يسمى مركز إيواء طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة.

وقال المركز في إيجاز صحفى، التسجيل من أجل استخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل عودتهم طواعية إلى بلادهم غانا جوا عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وناشد المركز، المنظمات الدولية للإغاثة تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة لتوفير مراتب للنوم و مواد تنظيف وتعقيم وكذلك الكمامات لتفادي حدوث أي أمراض معدية بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين .