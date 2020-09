أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة

الشؤون الصحية البيضاء، الاثنين، أن إجمالي عدد المترددين لدى المركز بلغ 44 حالة،

مبينا أنه ولأول مرة لم يسجل إلا حالة اشتباه واحدة بفيروس كورونا .

