أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، الاثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة، وإصابتين جديدتين بفيروس

كورونا في البلدية .

كما أعلنت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أن إجمالي عدد المسحات التي تم سحبها أمس الأحد بلغ

62 مسحة انفية بلعومية، مبينة أن المسحات موزعة كالتالي :-

– 50 مسحة انفيه بلعومية داخل المقر .

– 12 مسحة انفيه بلعومية خارج المقر .

The post بعد إجراء 62 مسحة.. مصراتة تسجل حالة وفاة وإصابتين جديدتين بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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