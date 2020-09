أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية امساعد، أمس الأحد،

تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا داخل

قسم العزل .

وأوضحت اللجنة، في

بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الحالة

كانت محتجزة بقسم العزل لتلقى العلاج، مطالبة جميع المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات

الاحترازية وإرتداء الكمامات في الأماكن العامة وخاصة المستشفيات والإبتعاد عن التجمعات

.

The post تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في امساعد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24