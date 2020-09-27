«الأفريقية» تعلن موعد إعادة فتح المجال الجوي بين ليببا وتونس

أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، الأحد، إعادة فتح المجال الجوي بين ليببا وتونس اعتبار من بداية شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في منشور للشركة نشرته عبر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضحت الشركة القابضة «أنه وبعد مشاورات مع الجانب التونسي فيما يخص فتح المجال الجوي والبري، تقرر فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين اعتبار من بداية أكتوبر المقبل».

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية والذي سيبدأ تطبيقه من يوم الاثنين الموافق 28 من سبتمبر الجاري.

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