“بنغازي البحري”: وصول سفن وحاويات محملة بسلع للميناء

قالت إدارة ميناء بنغازي البحري، إنه قد وصلت إلى أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات ” نينا أف” الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 303 حاوية بضائع متنوعة، كما تم دخول السفينة (ايجي فيوتشر ) الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 282 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة .

وأضاف مفتاح الشهيبي المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري، في إيجاز صحفى، وقد وصل أيضا السفينة (لانقيـنـس) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 264 حاوية بضائع وسلع مختلفة ، وسفينة نقل الحبوب (جانو سايا) وعلى متنها 14700 طن من حبوب الشعير ، والسفينة (دايتونا ) الوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10000 طن من حبوب القمح ، والسفينة( قرين هندراس) الوكيل الملاحي شركة الروبيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3197 طن من فاكهة الموز .