بعد إغلاق الجامعة .. المجلس العلمي صرمان يطالب بإقالة رئيس جامعة صبراتة ووكيل الشؤون العلمية

أصدر المجلس العلمي الأكاديمي صرمان، بيانا رسميا،

استنكر خلاله- محاولات وكيل الشؤون العلمية بجامعة صبراتة لصرف مكافأة مالية قدرها

1000 دينار لاعضاء اللجنة العملية من مخصصات هيئة التدريس، مؤكدة أنه مخالفة صريحة

للقانون .

وأوضح البيان، أن المجلس العلمي لن يقف مكتوفي الأيدي

إزاء هذه المحاولات الرامية إلى إهدار المال العام، وتخريب هذه المؤسسة العريقة،

مطالبا بإقالة رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية بجامعة صبراتة، خاصة بعد إغلاق الجامعة

من قبل جميع الموظفين في الجامعة .

كما طالب البيان أهالى

المدينة بسرعة التدخل وعدم السماح لهذه الفئة بتخريب الجامعة وتمزيق النسيج

الاجتماعي للمدن، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ يضم مؤسسي الجامعة للتصدى لمثل هذه التدخلات

.

