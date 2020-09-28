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النقابة العامة للمحامين بليبيا توضح نتائج اجتماعها حول ملف الدعاوي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن النقيب العام للمحامين بليبيا، عبدالرؤوف علي قنبيج، أنه اجتمع مع الأستاذ العجيلي طيطش بشأن وضع آلية جديدة لتسهيل عمل هيئة الدفاع.

وأعلنت النقابة، تم الاتفاق خلال الاجتماع على السماح للمحامين باستلام صورة ضوئية عن ملفات الدعاوى بدل الاطلاع وفقا لكل ملف.

وأوضحت النقابة العامة للمحامين بليبيا، أن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الأول مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وأهابت النقابة، للمحامين الذين لديهم ملفات لدى مكتب النائب العام التواصل مع الأستاذ العجيلي طيطيش وتقديم الطلبات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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