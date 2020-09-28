حكاية وطنية عنوانها “طاهر ساسي” في بنغازي

في لفتةٍ إنسانية ووطنية، تطوع المواطن “طاهر ساسي”، في مدينة بنغازي، بتركيب معضم أغطية غرف صرف مياه الأمطار، بعد أن أشرف على صناعتهم.

وأوضحت صفحة “وسط البلاد بنغازي ليبيا” على الفيسبوك، المهتمة بالأنشطة الشبابية والخدمية في بنغازي، أن المواطن طاهر ساسي، قد قام من قبل بتغطية غرف الصرف مياه الأمطار، في كوبري جليانة ونادي الشمال.

وأشارت “وسط البلاد بنغازي ليبيا”، أن الداعمين لمشروع المواطن طاهر ساسي، هُم “فزعة لبنغازي، وشركة اكاكوس للصناعات المعدنية والمجموعة الليبية للاستشارات الهندسية و شركة الوسيلة لصناعة الاثاث المكتبي والمدرسي وشركة الوسيلة للقرطاسية والادوات المكتبية وأبناء بن علي للسراميك وأبناء مختار بعيو للمقاولات وأبناء الزنتاني للصناعات الجلدية وأبناء الرياني لمعدات الرياضية”.

وأضافت “وسط البلاد بنغازي ليبيا”، أن أعمال المواطن “طاهر ساسي” لم تكتمل بعد في المدينة، وأعربت عن شكرها لهُ على ما قدّمه خدمة لبنغازي، التي تترقب موسم الأمطار مع فصل الشتاء، والتي سيُساهم تغطية غرف الصرف في التقليل من السيول والفياضات.

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