«بلومبيرغ»: إنتاج النفط الليبي يتضاعف ثلاث مرات بعد أسبوع من إعادة التشغيل

أعلنت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن “إنتاج ليبيا من النفط تضاعف ثلاث مرات تقريبًا إلى 250 ألف برميل يوميًا منذ الرفع الجزئي الأسبوع الماضي للحصار المفروض على منشآت النفط في البلاد”، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الوضع.

وقالت الوكالة، أمس الأحد، نقلًا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن “الحقول التي تغذي محطات التصدير الثلاثة من ميناء الحريقة والبريقة والزويتينة حوالي 150 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الجديد”.

ووفقا للوكالة، فإن تلك المصادر قالت إن “الإنتاج سيرتفع أكثر مع السفن وتحميل الخام من صهاريج التخزين، مما يسمح للحقول بضخ المزيد من النفط الخام”.