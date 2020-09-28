بلدية سرت تعقد اجتماعا موسعا لبحث أزمة الكهرباء

عقدت بلدية سرت، اجتماعا موسع برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد وبحضور رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت رمضان أبوشوفة ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ومدير الشركة العامة للمياه فرع الوسطى الشرقبة حماد فرج ورئيس محطة سرت 220 بنور سعيد ومدير دائرة التحكم الفرعى محمد مختار ومساعد مدير إدارة توزيع الوسطى سرت أحمد على الازيرق ومدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه مدير مديرية الأمن بسرت عميد جمال عطالله ومدير مركز المعلومات بالمديرية عقيد محمد امراجع، العجز القائم في شبكة الكهرباء ومعالجة بعض المختنقات وفي مقدمتها تزويد المحطات التابعة للنهر الصناعي واستثنائها من خطة طرح الأحمال بالشركة العامة للكهرباء حتى تتم استمرارية تزويد خزانات الشركة العامة للمياه بالكمية المطلوبة من المياه وتوزيعها على الأحياء بسرت.

كما تم في الاجتماع مناقشة وتدارس مشاكل العجز القائم في الشبكة العامة للكهرباء بمنطقة سرت وتداعيات تزايد ساعات طرح الأحمال لساعات طويلة

واتفق الحاضرين في الاجتماع، على تدليل الصعاب من قبل المجلس التسييري للبلدية ولجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء بسرت والتي تواجه محطة سرت المدينة 220 وأيضا وضع خطة عامة، فيما يتعلق بملف طرح الأحمال وخاصة استثناء المرافق الحيوية المهمة بسرت كمستشفى بن سينا الايوائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية