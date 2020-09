وزير الخارجية التشادي يدعو مجلس الأمن لوضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

دعا وزير الخارجية التشادي، أمين أبا صديقي، أمس الأحد، مجلس

الأمن الدولي إلى وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا التي تعرقل الحوار السياسي.

وأكد صديقي، خلال كلمته

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ترحيب بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي

أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس مجلس

النواب عقيلة صالح، مطالبا جميع الليبيين، باحترام وقف إطلاق النار، والمشاركة بحزم

في عملية مفاوضات شاملة تؤدي إلى مصالحة وطنية حقيقية.

