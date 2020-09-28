حراك ثورة الفقراء في سبها يعلن عن وقفة احتجاجية اليوم

أعلن حراك “ثورة الفقراء في سبها”، أنه سينظم وقفة احتجاجية على قرار إغلاق المطار بالمدينة من جديد.

وأوضح الحراك، عبر صفحته على الفيسبوك: “في الوقت الذي نشكر فيه كل الجهود والمساعي من أجل اعادة فتح المنفذ الجوي الوحيد في الجنوب (مطار سبها الدولي) اليوم تفاجئنا بورود خبر بكل آسف سيتم اغلاق المطار من جديد و ولا نعلم ماهي الاسباب التي اذت الى اغلاقه و ولا نعلم من يريد هذا الاذلال الممنهج للمواطن في الجنوب “.

وأشار الحراك، على إثر قرار الإغلاق: “الاثنين الموافق 28/9/2020 امام المسرح الشعبي على تمام الساعة 10 صباحا نتمى من كل غيور ويهمه الجنوب ان يكون معنا”.

وأضاف الحراك، أن سبها يتم المتاجرة بها، “مزال يا هلنا في سبها يتاجرو بينا و مستغلين سكوتنا لماذا لا يتم اغلاق مطار معتيقة ؟ ولماذا لا يتم اغلاق مطار بنينة ؟”

وطرح حراك “ثورة الفقراء” في سبها سؤالا عن من وراء هذا القرار بقوله: “من هو المسؤول عن هذا القرار المهين الى اهل الجنوب بعد فرحة اهل الجنوب بإعادة هذا المطار الى العمل و يحلم ان يخفف عنهم مشقة السفر وان يتم تسير رحلات خارجية”.

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