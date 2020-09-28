أمن مسلاتة ينشر دوريات أمنية داخل الحدود الإدارية للمديرية

باشر رئيس قسم النجدة بمديرية أمن مسلاتة ملازم أول إبراهيم نوح، بنشر بعض الدوريات الأمنية في عدة أماكن وذلك للمساعدة في تسير حركة السير وتأمين المدينة رفقة دوريات المرور.

وتأتي عملية نشر الدوريات الأمنية، تنفيدا لتعليمات مدير المديرية العميد هشام الدويني، بالمجاهرة بالأمن وتسير دوريات أمنية داخل الحدود الإدارية للمديرية.

وأظهرت صور وحدة الإعلام التابعة للمديرية في مسلاته، عناصر الأمن بطريق الحضيرات لوجود أعمال صيانة كذلك التمركز بالطريق الرابط بين مدينتي مسلاته والخمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية