عثامنة: كل من شارك في الحوار الليبي لن يكون بـ”الرئاسي” أو الحكومة الجديدة

قال المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس النواب عبد الله

عثامنة، إن المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة لن تضم أي أحد من الأعضاء

الحاليين بمجلس النواب أو مايسمى بمجلس الدولة، وكذلك ممن سيشارك فى الحوار الليبي،

مبينا أن هذه تعليمات دولية.. على حد قوله .

وأوضح عثامنة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،

أن كل من سيشارك في الحوار الليبي باسمه أو صفته، وكذلك كل من هو في ما يسمى بمجلس

الدولة أو النواب أو الرئاسي حاليا لن يكون جزءا من الرئاسي القادم والحكومة القادمة.

ويستكمل وفدي ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب هذا الأسبوع،

الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب؛ للاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية،

وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل

اجتماعا بين الأطراف الليبية، لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر

ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا

ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد

السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة،

الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا

في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون

في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها

عن السيطرة.

ويسعى رئيس مايسمى بمجلس الدولة خالد المشري، إلى إطالة الفترة

الانتقالية وإقصاء الخصوم للبقاء في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ من خلال تمسكه بضرورة

إجراء الاستفتاء على الدستور، تلك العملية التي تستغرق ما يقرب من عامين، حيث أكد المشري،

للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة

وليست متعارضة وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور.

