الواحة للنفط تعلن تعقيم كامل مرافقها الداخلية ضمن الإجراءات الاحترازية

أكدت شركة الواحة للنفط، أنها مستمرة عن طريق لجنة الطوارئ بطرابلس بالقيام بأعمال تعقيم لمقراتها الإدارية وتطبيق الخطة الوقائية ومتابعتها بكافه حقول النفطية تابعة له وميناء السدرة النفطي.

وأوضحت الشركة، إتمام ميناء السدرة النفطي والواحة بكافة مرافقها الداخلية، في مساهمة فعالة لتعقيم المرافق التعليمية داخل بلدية خليج السدرة، ضمن مساعي الواحة لخلق محيط آمن.

وأشارت شركة الواحة للنفط، استمرار أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز وفقا لتوجيهات رئيس لجنة الادارة المهندس أحمد عمار.

وأضافت الشركة، أن أعمالها تهدف للحفاظ على الواحدات الإنتاجية والخدمية وإنجاز الأعمال الهندسية واستكمالها، وفقا للجدوال الزمنية المحددة مسبقا، بما هو متوفر من إمكانيات لحمايتها من أي أضرار محتملة.

وشملت الخطوات التطويرية والتأهيلية، تدعيم خطوط الإنتاج بين حقول، إضافة إلى خط محطة القطار السدرة والشروع في وضع خطوات الأولي من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية بحقل الظهرة الذي تم تدميرها بالكامل عام 2014م وخرج عن الخدمة.

يعتبر الحقل، من أهم الحقول المغذية لميناء السدرة ونجحت شركة الواحة للنفط، خلال سنوات ‏العمل ‏إتمام مرحله الثانية في الحقل الفارغ ورفع قدراتها الإنتاجية إلى ربع مليون قدم مكعب وإعادة عده خزانات نفط خام للعمل بشكل كامل بحضيرة خزانات السدرة وتطوير آبار منتجة وصيانته ومساهمة مع شركات القطاع في سيطرة على ترسبات في الآبار المشتركة.

وثمّن رئيس لجنة الإدارة بالشركة، الدور الذي يقوم به جميع العاملين وحفاظهم على مواقعهم وآداء الأعمال رغم الظروف الخانقة التي يمر به قطاع النفط والغاز.

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