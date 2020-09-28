بلدية الخمس تطلق حملة تنظيف غرف تصريف مياه

بدأت بلدية الخمس، في حملة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار التي تستهدف أغلب شوارع البلدية، استعدادا لموسم الشتاء القادم والمتوقع فيه هطول أمطار غزيرة حسب الأرصاد الجوية.

وأوضحت البلدية، أن الحملة تأتي تفاديا لغرق الشوارع نتيجة للبنية التحتية المتهالكة منذ عقود، والتي تعمل البلدية على إصلاحها ما أمكنها ذلك.

وأشارت بلدية الخمس، أن حملة التنظيف، ضمن خطة النظافة التي وضعها وكيل ديوان البلدية، وبدأت يوم أمس الأحد بإشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية.

وبدأت الحملة في بلدية الخمس، بشارع الشط ومن المتوقع استمرارها في الأيام القادمة في أغلب المناطق بالبلدية.

ودعت البلدية، المواطنين إلى الحرص على عدم رمي النفايات والقمامة بالقرب من غرف التصريف مما قد يسبب تعرقل مرور المياه فيها وبالتالي غرق الشوارع بمياه الأمطار.

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