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بلدية أبوسليم تستأنف أعمال الرصف والبنية التحتية للطرق الرئيسية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنفت بلدية أبوسليم، العمل الخاص برصف وتعبيد “محلة بلوزة”، ضمن أعمالها لحل كافة المشاكل والعراقيل أمام الشركة المكلفة من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأوضحت البلدية، أن الأعمال ستشمل البنية التحتية وشبكات المياه وصرف المياه ورصف وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية والعاشق والمعشوق للأزقة والشوارع الضيقة، إضافة إلى عمل أنابيب وغرف خاصة بتصريف مياه الأمطار وسيتم فتحها علي الوادي مباشرة.

وأشارت بلدية أبوسليم، أن الأيام القادمة ستُعلن عن تفعيل عدد من المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً لتدخل للعمل والتي تأتي من ضمن استراتيجية البلدية  في تطوير البنية التحتية للمقسمات السكنية داخل المخطط العمراني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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