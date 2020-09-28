الصليب الأحمر يوزع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية على نازحي مرزق

وزّعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية على 235 عائلة نازحة من مرزق، تقطن حالياً في براك الشاطي.

وأوضحت اللجنة الدولية، أن توزيع المصابيح، يأتي بسبب الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي في منطقة وادي الشاطي في الجنوب الليبي.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، أنها المرة الأولى التي توزع فيها اللجنة الدولية، مصابيح على النازحين في الجنوب الليبي.

وأضافت اللجنة الدولية، أن هذه المصابيح تم تقديمها للنازحين القاطنين في مراكز الإيواء والمنازل المستأجرة، في الحصول على الإنارة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

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