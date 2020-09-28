«بويصير» لـ«الليبيين»: مناصبكم لا توفر لي حتى ‎%‎10 من مستواي المعيشي في أمريكا

نفى محمد بويصير المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، سعيه لتولي مناصب سياسية في ليبيا، وقال إن أي مناصب لا يوفر له 10% من مستواه المعيشي في ولاية تكساس، على حد قوله.

“بويصير” المؤيد لحكومة الوفاق، والمدافع عن الوجود التركي في ليبيا، كتب على حسابه بفيسبوك قائلاً: “للجاهل الذى يعتقد

أن محمد بويصير يبحث عن منصب، هذه قهوتى الان فى شرفة بيتى وبحلال مالى وعملى، أي منصب لديكم ممكن أن يوفر لى حتى عشر مستوى حياتى هنا” على حد قوله.

وتابع “بويصير” قائلاً: “أنا أحاول أن أساعد لانى لأحب اهلى ويصعب على حالهم وقد عادوا الى زمن ماقبل المدنية وهم لا يستحقون هذا بالتأكيد ولا ابحث عن مقابل، أما المنصب فان سعيت له سأسعى له هنا فى تكساس ومن خلال الية ديمقراطية صحيحه” وفق تعبيره.