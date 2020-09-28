«الهنقاري»: تقسيم ليبيا يفتح الطريق لـ«السلام»

دعا محمد الهنقاري، إلى تقسيم ليبيا، تجنباً لتداعيات سيئة كالحروب والقتل والكراهية والحقد، على حد زعمه.

“الهنقاري” الذي يخلع على نفسه لقب “محلل سياسي” ويعتبر ضيفاً دائماً على قنوات “الإخوان” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم قائلاً: “ليبيا دولة واحدة تبقي عقيدة عاطفية غير عقلانية وواقعية وتكلفتها الحروب والقتل والكراهية والحقد” وفق زعمه.

أضاف “الهنقاري” المعروف بدفاعه عن الاتفاق التركي مع رئيس “حكومة الوفاق” فائز السراج، زاعماً: “أما القسمة علي ماهو عليه الان يفتح الطريق الي السلام، والوحدة المزعومة تكلفتها عودة الحرب والقتال” على حد تعبيره.