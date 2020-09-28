السيسي: هناك أطراف تسعى لخلق شعوب من اللاجئين لتجد نفسها في نهاية المطاف تقاتل في ليبيا

ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد إنّ هناك أطرافًا تسعى لتدمير الشعوب والدول وتزييف الوعي بدعاوى كاذبة.

السيسي أشار في كلمة له أثناء افتتاح عدد من المشروعات النفطية وفقًا لقناة “CNN” إلى أنّ هذه الأطراف تسعى لخلق شعوب من اللاجئين تجد نفسها في نهاية المطاف تقاتل في ليبيا.

وأضاف: “الوضع الحقيقي الذي يريدون الوصول إليه، ما ترونه أمامكم: تدمير الناس وتدمير الدول بدعاوى كاذبة زائفة وبتزييف الوعي. سأستمر بالحديث عن هذا الموضوع طالما بقيت في موقعي هذا، لأكون بذلك قد فعلت ما يجب كشخص مسؤول يرى الخراب الذي يتسببون به عبر تحويل ملايين من السكّان للاجئين”، على حد قوله.

وتابع السيسي في كلمته قائلًا: “والله لن تقوم دول حتى على منهج ديني حقيقي يكون أساسها مبني على خراب وتدمير، هذا الأمر لا يرضي الله، ناس كانوا يعيشون في طمأنينة واستقرار نقوم بتخريب بلدانهم ليهجروها ويعيشوا في معسكرات لمدة 10 أو 15 عامًا، فكيف ستكون النتيجة؟”.

وأردف الرئيس المصري قائلًا: “الطفل الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات منذ 10 أعوام، ويعيش الآن في مخيمات اللجوء، وقد أصبح عمره 20 عامًا، ماذا سيشتغل؟ سيذهب للعمل في ليبيا، وإن لم تحتاطوا فسيأتون للعمل في مصر، وماذا يعني ذلك؟ يعني أنهم سيدمّروا مصر”.

يذكر أنّ تركيا كانت قد أرسلت مقاتلين من المعارضة السورية المُسلّحة الموالية لها للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية