تسييري سرت يستثني مستشفى بن سينا ومحطات النهر الصناعي من خطة طرح الأحمال

عقد المجلس التسيير سرت، اجتماعا لبحث وتدارس مشكلات العجز القائم فى الشبكة العامة للكهرباء بالمدينة ، وتداعيات تزايد ساعات طرح الاحمال لساعات طويلة.

وقال المجلس فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه قرر خلال الاجتماع و وضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال، واستثناء المرافق الحيوية منها مثل مستشفى ابن سينا التعليمي و محطات النهر الصناعي، حتى يستمر تزويد خزانات الشركة العامة للمياه بالكمية المطلوبة من المياه وتوزيعها على الأحياء بسرت.

وأشار المجلس أن الاجتماع بحث أيضا سبل تذليل الصعوبات أمام الشركة العامة للكهرباء في سرت، من أجل تشغيل محطة سرت المدينة بكامل طاقتها، ووضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال.

