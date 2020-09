الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته

اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب،

بينما تبقى الأجواء معتدلة على الشمال الغربي.

فعلى رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل

الغربي الأجواء غائمة مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق،

بينما تكون الرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة

القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على أبونجيم والقريات.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات

– مراده فالسماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، والرياح

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات

الحرارة القصوى بين 35 و42 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

سماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة، وتكون الرياح

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة

القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو فالسماء صافية،

والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة

القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

