الأولى من نوعها.. مُشاورات مالية بين حكومتي “الوفاق والليبية”

كشف وكيل وزارة المالية المُكلف بالحكومة الليبية، مراجع غيث، عن مشاورات بين حكومة الوفاق الوطني، والحكومة الليبية؛ بشأن توحيد الموازنة العامة، موضحًا أنها المفاوضات الأولى من نوعها منذ عام 2015.

وقال “غيث” في تصريحات لوكالة “العربي الجديد” إن هذه الموازنة المنبثقة عن اتفاق استئناف النفط، تأتي من أجل تقسيم العائدات عبر موازنة موحدة لمختلف أنحاء البلاد.

وأضاف: جميع القطاعات الحكومية تُعدّ تصورًا بشأن مصروفاتها العام المقبل، والرقم النهائي للموازنة لم يحدد بعد، أمّا بالنسبة للنسب المئوية لتوزيع العائدات؛ فسيكون من نصيب حكومة الوفاق كمقترح مبدئي 60% وهي محلّ للنقاش مع اللجان الفنية حتى الآن.

من جانبه، أوضح مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، في تصريح للوكالة نفسها، أن توزيع عائدات النفط وفق القانون الليبي تكون 60% للتنمية والباقي يوزع عبر أقاليم ليبيا الثلاثة.

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية بعد الاتفاق الجديد شبه مجمدة إلى حين توصّل الأطراف إلى تسوية.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن استئناف إنتاج النفط من جديد مع جهود توحيد السلطة النقدية والإنفاق العام لدى الحكومتين، يمثّل خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل هذه الظروف، ومصدرًا لتمويل النفقات العامة.

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