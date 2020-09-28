«الفاضلي»: «استشهد الشهداء» من أجل «تبادل السلطة وليس تقاسمها»

زعم فتحي الفاضلي، الأكاديمي وأستاذ الجامعة، أن من وصفهم بـ«الشهداء» استشهدوا، من أجل تبادل السلطة وليس تقاسمها، بحسب تعبيره.

وقال الفاضلي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تبادل السلطة سلميا. وليس تقاسمها، من أجل ذلك.. أستشهد الشهداء”، على حد قوله.

وكان الفاضلي، في منشور سابق، مطلع هذا الشهر، قد زعم أن الجيش الوطني الليبي سيطلب تقاسم السلطة إذا حققت حكومة الوفاق انتصارا على الأرض، ولكن في حالة انتصار الجيش سيحفر المقابر الجماعية للمسئولين بـ«الوفاق»، وفقا لادعائه.

وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: “إذا أنتصرنا… طلبوا تقاسم السلطة بين الطرفين… وإذا أنتصروا… حفروا لنا المقابر الجماعية”.