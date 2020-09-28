الميهوب يكشف عن تشكيل لجنة تكون مهمتا إعادة النظر بكافّة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقّعتها الوفاق مع تركيا

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنه سيتمُّ تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافّة الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مع تركيا منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصّة لموقع “العربية .نت” أمس الأحد أنّ هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة واستقرار البلاد بعد طرد المرتزقة وإخراج الأتراك، مضيفًا أنّها ستتولّى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا فترة حكم فائز السراج، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.

واستنكر تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن “الاتفاقيات التي وقّعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة”، مستغربًا من تمسّك أنقرة بهذه المكافآت التي حصّلتها في ليبيا، بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق رغم عدم دستوريتها.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي قال إنّ أردوغان تناسى أنّ حكومة الوفاق التي وقّع معها جميع الاتفاقيات التي تعدّت السيادة الليبية لم تنل الثقة من البرلمان الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وبالتالي فهي غير مبنيّة على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية