أوحيدة: الشعب الليبي يريد التعرّف على معايير اختيار البعثة الأممية لشخصيات حوار جنيف

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنّ أبناء الشعب الليبي يريدون التعرّف على معايير اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشخصيات التي تمت دعوتها للحوار السياسي في جنيف، مشيرًا إلى أهمية إطلاع المواطنين الليبيين على الأسس التي وضعتها البعثة لدعوة تلك الشخصيات وإمكانياتهم وقدراتهم وأيّ قاعدة يمثلونها.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد أوضح أنّ مجلس النواب ومجلس الدولة لا يمثّلان أطراف النزاع أو يملكان قرار وقف الحرب أو وضع حدٍّ لهيمنة الميليشيات المسلّحة.

وتطرّق إلى بعض التفاهمات بينهما لتقاسم المناصب السيادية، موضّحًا أنه ليس بوسعهم إلا تكرار تجربة اتفاق الصخيرات والبقاء في إطار إدارة الأزمة.

وأضاف أنّ الاتفاق بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يتم بتنسيق روسي وربما دول أخرى، مرجّحا ألا يكون للمبعوثة الخاصّة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أي علاقة بالاتفاق.

وشدّد على أنّ الأزمة الليبية ما زالت معقّدة والمجتمع الدولي الذي تمثّله البعثة في ليبيا ما زال بعيدًا عن حلٍّ حقيقي وواقعي يفصل في أسباب الأزمة الحقيقية بعيدًا عن الأطماع الداخلية والخارجية، إلا إذا تمّ تجاوزهم بتفاهمات وطنية داخل ليبيا تترفّع عن المحاصصة والإملاءات الخارجية، على حد قوله .

كما لفت الى أنّ تفاهمات قائد الجيش مع أحمد معيتيق بداية جيدة لذلك في إطار مراعاة المصالح الخارجية للدول المتدخّلة في الأزمة فقط بما لا يمس بالسيادة الوطنية وليس وفق صراع بين هذه الدول وانعكاسه على إطالة الأزمة.

وعن حديث الممثّلة الخاصّة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز،حول وقف إطلاق النار، أضاف أوحيدة: “أيّ وقف لإطلاق النار الذي تقصده ستيفاني ووفق أي مسار؟ إذا كانت تقصد المسار الذي بدأه غسان سلامة ورتب له في بوزنيقة بالتزامن مع لقاء آخر في جنيف ويستكمل في بوزنيقة، ما تسرب بالتزامن معه من أسماء لحوالي ثمانين شخصية يتساءل الليبيون عن معايير اختيارهم وإمكانية قدرتهم وأيّ قاعدة يمثلونها”.

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