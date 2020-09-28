النمروش: مستمرّون في تطوير التعاون مع الجانب التركي في كافّة المجالات

ليبيا – استقبل صلاح الدين النمروس وزير دفاع الوفاق المعين مؤخّرًا من السراج أمس الأحد سرحات اكسن السفير التركي لدى الرئاسي، ومرافقه العقيد قوخان تورغوت الملحق العسكري المعتمد لدى وزارة الدفاع التركية.

اللقاء تناول -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة دفاع الوفاق- سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع.

ومن جانبه، ثمّن النمروش دور تركيا ووقوفها مع الوفاق في أصعب أوقاتها، مؤكّدًا على عزم وزارته الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب التركي في كافّة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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