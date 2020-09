أكدت مصادر صحفية، اليوم الإثنين أن مليشيا ما

يسمى بقوة العمليات الخاصة ألقت القبض على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن

يوسف

<~��B�o)

The post عاجل// مليشيا ما يسمى بقوة العمليات الخاصة تقبض على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24