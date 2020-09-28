عقيل: الجولة الثانية من المحادثات بين مجلسي النواب والدولة في المغرب مصيرها سيكون الفشل

ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إنّ نتائج الجولة الأولى من محادثات بوزنيقة المغربية كانت مخيّبة للآمال، من حيث محتوى الاتفاقات ومحاور الحوار التي لم تخرج عن سياق تقاسم السلطة والدفع نحو تكريس تقسيم ليبيا إلى مناطق والتعامل مع ذلك كأنه أمر واقع، وفق تعبيره.

عقيل وفي تصريح لموقع “أرم نيوز” أمس الأحد أكّد أنه إذا تم بناء الجولة الثانية من المحادثات على هذا الأساس فإنّ مصيرها سيكون الفشل؛ لأنّ الفرقاء يغرّدون خارج السرب الليبي ويتعاطون مع هذه المحادثات وفقًا لامتداداتهم الإقليمية ومصالحهم الذاتية بعيدًا عن تطلّعات الشعب الليبي إلى الأمن وتوفير الخدمات والحدِّ من غلاء المعيشة وغيرها من المطالب اليومية.

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