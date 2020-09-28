قيادات عسكرية ليبية تلتقي في الغردقة تمهيداً لمباحثات “5+5”

تقرير 218

تستضيف مدينة الغردقة المصرية، اليوم، اجتماعًا أمنيًا للأطراف الليبية؛ لوضع الترتيبات اللازمة لإرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

ويضمّ الاجتماع الأمني قيادات عسكرية وأمنية ليبية من شرق وغرب البلاد، للاتفاق على المسارين العسكري والأمني تمهيدا لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا “5+5″ المنبثقة عن مخرجات برلين.

وقال مصدر مصري مسؤول في تصريحات لـ”العربية” إن الاجتماع يعقد برعاية مباشرة من الأمم المتحدة، ويبحث تشكيل قوة مشتركة لوقف النار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ترتيبات ضمان أمن المؤسسات والمنشآت النفطية والبنية التحتية.

من جهته، أكد مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي ،أن جميع القوى الليبية تمهد حاليًا لاجتماع جنيف الذي سيعقد في أكتوبر المقبل لبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة إضافة إلى المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأضاف “المريمي” أن الاتفاق على المناصب السيادية والتشاور يأتي متسقا مع إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين للوصول لتسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الليبية عبر تشكيل لجنة من البرلمان والجيش مع أطراف من الجانب المصري؛ للتنسيق والترتيب للتوصل إلى كافة النتائج المرجوة.

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