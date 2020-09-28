المبروك: مؤتمر المصالحة الوطنية في القاهرة سيحضره العديد من قيادات مصراتة وطرابلس ومناطق الغرب

ليبيا – قال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية حسن المبروك إنّ اللجنة تواصلت مع العديد من القيادات من مختلف المناطق الليبية، منها مصراتة وطرابلس ومناطق الغرب كافّة والجنوب والشرق، وإنهم أبدوا استعدادهم للمشاركة بمؤتمر المصالحة في القاهرة في النصف الأول من أكتوبر.

المبروك أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أنّ مشايخ القبائل وبعض النواب والقيادات السياسية ستشارك في المؤتمر ليكون الأكبر بشأن المصالحة، كونه يستهدف جمع الأطراف وعقد مصالحة وطنية وتصفية الخلافات بما يساهم في الاستقرار في عموم ليبيا.

ورأى أنّ انعقاد المؤتمر قبل لقاء جنيف يساهم في تهيئة الأجواء على كافّة المستويات من أجل الانتقال السياسي بتمثيل كافّة الفئات في المرحلة المقبلة.

وطالب المبروك السلطات الليبية ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات برفع القيود عن سيف الإسلام معمر القذافي وقيادات النظام الجماهيري.

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