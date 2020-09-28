«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي غدا الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، كما لن يتجاوز ارتفاع الموج المترين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد.

– درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة علي الجبل الأخضر يوم الغد .

– الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب غدا.

– درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا