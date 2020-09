كشف مدير مطار سبها، اليوم الإثنين، رفضه تنفيذ تعليمات آمر منطقة سبها العسكرية بإغلاق المطار وإيقاف الملاحة

