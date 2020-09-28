وزير الطاقة التركي: إذا لم تحصل محطتنا الكهربائية الجديدة في طرابلس على الغاز ستصبح بلا فائدة

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي “فاتح دونماز”، الاثنين، إن بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا لتنفيذ محطات كهرباء تدار بالغاز الطبيعي، وفق قوله.

وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن محطة كهرباء قدرتها ألف ميجاوات في طرابلس تنفذها شركة تركية شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أهمية توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة وإلا ستصبح بلا فائدة، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.

يشار إلى أن شركات طاقة تركية، وصلت في أغسطس الماضي العاصمة طرابلس واجتمعت مع مجلس إدارة العامة للكهرباء لاستكمال بعض المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية.