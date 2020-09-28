اليوم.. مصر تستضيف اجتماعات أمنية ليبية

تستضيف مدينة الغردقة المصرية، اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا ليبيا، للاتفاق على المسارين العسكري والأمني، ووضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية بليبيا.

وبحسب ما تداولته مصادر إعلامية مطلعة، فأن الاجتماع -الذي يضم قيادات عسكرية وأمنية ليبية يمثلون شرقي وغربي البلاد- يبحث ترتيبات ضمان أمن المؤسسات والمنشآت النفطية والبنية التحتية، من خلال تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، والعمل على تشكيل قوة عسكرية موّحدة في البلاد.

ويأتي الاجتماع تمهيدا لاستئناف المشاورات العسكرية 5 5 برعاية البعثة الأممية والتي ستستضيفها القاهرة الأيام المقبلة.