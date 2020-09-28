مدير مطار سبها لـ218: جهات عسكرية تُحاول وقف المطار

أكد مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة؛ في تصريح لـ218 أنه رفض تنفيذ تعليمات آمر منطقة سبها العسكرية بإغلاق مطار سبها عن العمل، وإيقاف الملاحة الجوية من وإلى المطار.

وقال “اوحيده”: لا نتبع أي جهة عسكرية وأن مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات هما الجهتان الوحيدتان اللتان لهما صلاحية الموافقة أو منع الرحلات الجوية من وإلى المطار.

وأضاف: استئناف الرحلات من مطار سبها، مؤخرًا؛ سهّل عملية السفر وخفّف من صعوبة الأوضاع الإنسانية بالنسبة للمواطنين الراغبين في السفر إلى شمال البلاد.

وأردف مدير المطار : تدخل الجهات العسكرية في عمل المطار يأتي في وقت بالغ الدقة، حيث تستعد عدة شركات الطيران لوضع جداول رحلاتها من وإلى مطار سبها بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات.

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