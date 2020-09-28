«السفارة الأمريكية»: خارجيتنا دعمت مشروعاً إرشادياً لتوعية المهاجرين في ليبيا بـ«مخاطر كورونا»

أصدرت السفارة الأمريكية في طرابلس، بياناً قالت فيه، إنه: “مع سرعة ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا المستجد في ليبيا والوصول إلى أكثر من 14,000 حالة خلال شهر أغسطس، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) سلسلة من حملات التوعية على مستوى البلديات لإحتواء انتشار الفيروس”.

أضافت “السفارة” اليوم الإثنين: “لزيادة الوعي حول فايروس كورونا المستجد بين المهاجرين الذين غالبًا ما يكون وصول المعلومات إليهم محدود، انضمت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلي حملة التوعية في بلدية سوق الجمعة، وقامت بتبليغ مجتمعات المهاجرين بالتدابير الوقائية والأعراض الرئيسية وكيفية الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية”.

أضاف البيان: “لتلبية الاحتياجات اللغوية المختلفة في مجتمعات المهاجرين، وزعت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 8,000 منشور حول تدابير الوقاية واستخدام الأقنعة بست لغات. تم دعم هذا المشروع من قبل وزارة الخارجية الأمريكية: مكتب السكان واللاجئين والهجرة، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة”.